В Сеуле состоялся второй этап первого раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и РК

Заместитель министра коммерции, заместитель представителя на международных торговых переговорах Китая Ван Шоувэнь и помощник министра торговли, промышленности и ресурсов РК Ким Ен Сам во главе делегаций приняли участие во встрече.

Стороны выразили удовлетворение проведением первого этапа переговоров. Согласно положениям соглашения, стороны обсудили доступ на рынок в сфере услуг и инвестиций. Стороны также должны согласовать и утвердить Документ о границах обязанностей в рамках второго этапа переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и РК.

Соглашение о свободной торговле вступило в силу 20 декабря 2015 года, тогда стороны впервые снизили пошлины. Соглашение реализуется уже более двух лет, за это время стороны уже четырежды сокращали таможенные пошлины, в настоящее время объем товаров беспошлинного ввоза достиг 50 проц от общего объема торговли. В 2017 году объем двусторонней торговли составил 280,26 млрд долларов, что на 10,9 проц выше, чем в предыдущем году. —0—