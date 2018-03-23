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В Сеуле состоялся второй этап первого раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и РК
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В Сеуле состоялся второй этап первого раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и РК 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Сеул, 22 марта /Синьхуа/ — Второй этап первого раунда переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и Республикой Корея состоялся сегодня в южнокорейской столице.
Заместитель министра коммерции, заместитель представителя на международных торговых переговорах Китая Ван Шоувэнь и помощник министра торговли, промышленности и ресурсов РК Ким Ен Сам во главе делегаций приняли участие во встрече.
Стороны выразили удовлетворение проведением первого этапа переговоров. Согласно положениям соглашения, стороны обсудили доступ на рынок в сфере услуг и инвестиций. Стороны также должны согласовать и утвердить Документ о границах обязанностей в рамках второго этапа переговоров по соглашению о свободной торговле между Китаем и РК.
Соглашение о свободной торговле вступило в силу 20 декабря 2015 года, тогда стороны впервые снизили пошлины. Соглашение реализуется уже более двух лет, за это время стороны уже четырежды сокращали таможенные пошлины, в настоящее время объем товаров беспошлинного ввоза достиг 50 проц от общего объема торговли. В 2017 году объем двусторонней торговли составил 280,26 млрд долларов, что на 10,9 проц выше, чем в предыдущем году. —0—
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