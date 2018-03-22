Credit Suisse: Китай станет лидером в сфере ИИ

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Две крупнейшие экономики мира доминируют в глобальных исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта, но победителем гонки, вероятно, станет Китай, пишет CNBC со ссылкой на Credit Suisse.

Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

В Китае отсутствует «серьезный закон» о защите данных, что дает компаниям практически полную свободу для развития своих технологий, заявил вице-председатель по Большому Китаю в Credit Suisse Private Banking Asia Pacific Дун Тао. Пока же Китая отстает от США во всех областях разработки искусственного интеллекта, за исключением больших данных, показал недавний доклад Оксфордского университета. "Я не говорю, что китайские компании лучше американских, я не говорю, что китайские инженеры лучше американских. Что сделает Китай крупным игроком в сфере искусственного интеллекта так это отсутствие у Китая серьезного закона, защищающего конфиденциальность данных", — сказал Тао журналистам в четверг на Азиатской инвестиционной конференции Credit Suisse в Гонконге.

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Лидер КНР призвал развивать искусственный интеллект ИИ впервые понял прочитанное лучше, чем человек IBM: 5 инноваций, которые изменят мир через 5 лет «WeChat обрабатывает 7 млрд фотографий в день — это огромный ресурс данных. У них будет преимущество в распознавании изображений», — добавил он. В какой-то момент Китай все же примет более жесткие законы для обеспечения конфиденциальности данных, отметил Тао. Перед властями страны будет стоять непростая задача — гарантировать защиту данных пользователей и при этом не помешать росту сектора. По словам Тао, в то время как китайская экономика претерпевает структурные изменения и сложный процесс сокращения использования заемных средств, инновации могут помочь стране поддержать рост. Как сообщали «Вести. Экономика», в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта с реальной экономикой, чтобы стимулировать долгосрочный рост страны. Китай должен придавать большее значение развитию науки и технологий и в то же время оптимизировать свои экономические структуры, сказал Си на заседании Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии. Лидер КНР подчеркнул необходимость использования данных для улучшения управления. В октябре 2017 года, выступая на XIX съезде Коммунистической партии, Си призвал к внедрению передовых технологий в реальную экономику.