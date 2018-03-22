Ещё
Credit Suisse: Китай станет лидером в сфере ИИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Credit Suisse: Китай станет лидером в сфере ИИ 

Вести.Ru 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Две крупнейшие экономики мира доминируют в глобальных исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта, но победителем гонки, вероятно, станет Китай, пишет CNBC со ссылкой на Credit Suisse.
Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
В Китае отсутствует «серьезный закон» о защите данных, что дает компаниям практически полную свободу для развития своих технологий, заявил вице-председатель по Большому Китаю в Credit Suisse Private Banking Asia Pacific Дун Тао. Пока же Китая отстает от США во всех областях разработки искусственного интеллекта, за исключением больших данных, показал недавний доклад Оксфордского университета. "Я не говорю, что китайские компании лучше американских, я не говорю, что китайские инженеры лучше американских. Что сделает Китай крупным игроком в сфере искусственного интеллекта так это отсутствие у Китая серьезного закона, защищающего конфиденциальность данных", — сказал Тао журналистам в четверг на Азиатской инвестиционной конференции Credit Suisse в Гонконге.
Ссылки по теме
Лидер КНР призвал развивать искусственный интеллект ИИ впервые понял прочитанное лучше, чем человек IBM: 5 инноваций, которые изменят мир через 5 лет «WeChat обрабатывает 7 млрд фотографий в день — это огромный ресурс данных. У них будет преимущество в распознавании изображений», — добавил он. В какой-то момент Китай все же примет более жесткие законы для обеспечения конфиденциальности данных, отметил Тао. Перед властями страны будет стоять непростая задача — гарантировать защиту данных пользователей и при этом не помешать росту сектора. По словам Тао, в то время как китайская экономика претерпевает структурные изменения и сложный процесс сокращения использования заемных средств, инновации могут помочь стране поддержать рост. Как сообщали «Вести. Экономика», в конце января председатель КНР Си Цзиньпин призвал к более глубокой интеграции больших данных и искусственного интеллекта с реальной экономикой, чтобы стимулировать долгосрочный рост страны. Китай должен придавать большее значение развитию науки и технологий и в то же время оптимизировать свои экономические структуры, сказал Си на заседании Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии. Лидер КНР подчеркнул необходимость использования данных для улучшения управления. В октябре 2017 года, выступая на XIX съезде Коммунистической партии, Си призвал к внедрению передовых технологий в реальную экономику.
Вести.Ru: последние новости
Утвержден новый состав правительства КНР Китай удивил мир новым главой центрального банка Индия vs Пакистан: страшный сценарий ядерной войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии64
Савченко задержана330
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить336
Генсек НАТО призвал Россию к ответу335
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение