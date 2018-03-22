Лидеры Китая и Камеруна договорились вывести двусторонние отношения на более высокий уровень

Си Цзиньпин обратил внимание на то, что П. Бийя стал первым иностранным лидером, посещающим Китай после ежегодных «двух сессий» — ВСНП и ВК НПКСК. За 47 лет, прошедших после установления дипломатических отношений между КНР и Камеруном, дружба двух стран укоренилась в сознании людей, сказал Си Цзиньпин, предложив совместно работать над углублением сотрудничества и укреплением стратегического характера двусторонних отношений.

Си Цзиньпин заявил, что важно поддерживать контакты на высоком и других уровнях, оказывать друг другу поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов и озабоченностей другой стороны; расширять торговые связи и активизировать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным направлениям; активизировать гуманитарные обмены для обеспечения духовного сближения народов двух стран. Китай, отметил он, готов к более активному сотрудничеству с Камеруном в области безопасности и в международных делах, совместно защищать общие интересы африканских и развивающихся стран. Китай приветствует участие Камеруна в строительстве «Пояса и пути», добавил он.

Президент Камеруна поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР. Он отметил, что его страна стремится к наращиванию стратегического сотрудничества с Китаем, готова приветствовать увеличение китайских инвестиций в такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, социальное жилье и новые технологии.

Также президент африканской страны выразил одобрение китайской инициативе «Пояс и путь», заявив о поддержке взаимодействия в рамках Форума сотрудничества Китай — Африка. Политика Китая в Африке пользуется широкой популярностью, отметил он.

После переговоров лидеры двух стран присутствовали на подписании двусторонних документов о сотрудничестве, включая соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, о сотрудничестве в области освоения человеческих ресурсов, инфраструктуры и производственных мощностей. -0-