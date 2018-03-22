Росавиация предупредила отечественные авиакомпании о новых правилах полетов над Японией

«По официальной информации японской стороны в преддверии открытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 г. Бюро гражданской авиации Японии планирует изменить структуру зоны организации воздушного пространства над Токио и открыть новые маршруты из международного аэропорта Ханэда (Токио) над центром города. Однако ввиду опасений японской стороны о возможности инцидентов (на примере произошедшего в сентябре 2017 г. случая, когда с пролетавшего над городом воздушного судна сорвалась секция крыла и при падении задела ехавшее по центру города транспортное средство) авиационные власти Японии занимаются вопросом разработки эффективных мер, направленных на соблюдение принципов безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по расчетам японской стороны, данные изменения позволят увеличить количество вылетов и прилетов как для японских, так и для иностранных авиакомпаний.

«Так, Бюро гражданской авиации Японии было решено принять две дополнительные меры: направить запрос в адрес авиаперевозчиков на предмет информирования о количестве вылетов/прилетов в/из главного аэропорта Токио; разработать новые правила с целью предотвращения падений «предметов» с воздушных судов. В этой связи Бюро гражданской авиацией Японии в сотрудничестве с производителями и авиакомпаниями разработало и представило в адрес Росавиации буклет, включающий в себя информацию о проверках и техническом обслуживании воздушных судов, а также иных мерах, предотвращающих падение с воздушных судов деталей, предметов и ледяных глыб», — отметили в пресс-службе.

В Росавиации добавили, что при планировании и выполнении полетов в Японию, в особенности в аэропорты Токио (Нарита и Ханеда), авиакомпаниям рекомендуется руководствоваться положениями, отраженными в буклете, разработанном и представленном японской стороной.