Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Франции Э. Макроном

Э. Макрон поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР. По его словам, он дорожит французско-китайскими отношениями и уделяет особое внимание результатам «двух сессий» Китая. Глава Франции отметил, что готов с председателем Си Цзиньпином прилагать совместные усилия для реализации важного консенсуса об углублении двусторонних отношений. Стороны должны активизировать обмены на высоком уровне, углублять сотрудничество в таких сферах, как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство, ядерная энергетика и т.д и укреплять координацию в таких глобальных проблемах, как реагирование на изменение климата, защита многосторонней торговой системы и предотвращение финансовых рисков.

Си Цзиньпин отметил, что Э. Макрон направил поздравление после завершения «двух сессий», что демонстрирует его внимание к развитию Китая и китайско-французским отношениям. В этом году исполняется 40 лет начала китайской политики реформ и открытости. Только что завершившиеся всекитайские «две сессии» имеют важное значение для дальнейшего развития Китая. В последующий период Китай будет продолжать углублять реформы, увеличивать открытость, еще больше развиваться, а также внесет еще больший вклад в мир. Я уверен, что развитие Китая предоставит еще больше возможностей для китайско-французского и китайско-европейского сотрудничества.

Си Цзиньпин подчеркнул, что во время визита президента Франции в КНР, они достигли важного консенсуса в отношении укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях, что придало новый импульс китайско-французским отношениям. Китайская сторона готова поддерживать тесную связь с Францией на высоком уровне, совершенствовать механизм диалога, реализовать достигнутые консенсусы, своевременно информировать друг друга по важным вопросам, чтобы еще больше обогатить всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Францией. Две страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и имеют значительное глобальное влияние. В нынешней сложной и изменяющейся международной ситуации Китай готов вместе с французской стороной предпринимать усилия в целях укрепления стратегической координации, поддержания и совершенствования нынешнего международного порядка и глобальной системы управления, соблюдения принципа многосторонности, содействия многополярности и экономической глобализации, и готов вместе с Францией создать открытую глобальную торговую систему.

Главы двух государств также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. —0—