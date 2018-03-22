Сбор весеннего чая в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 

Аньшунь, 22 марта /Синьхуа/ — На чайных плантациях города Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полным ходом идет сбор свежих ростков чая весенних сортов.
Аньшунь, 22 марта /Синьхуа/ — На чайных плантациях города Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полным ходом идет сбор свежих ростков чая весенних сортов.
Аньшунь, 22 марта /Синьхуа/ — На чайных плантациях города Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полным ходом идет сбор свежих ростков чая весенних сортов.
Аньшунь, 22 марта /Синьхуа/ — На чайных плантациях города Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полным ходом идет сбор свежих ростков чая весенних сортов.
Аньшунь, 22 марта /Синьхуа/ — На чайных плантациях города Аньшунь провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ полным ходом идет сбор свежих ростков чая весенних сортов.