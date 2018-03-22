В Пекин поступило более 3,2 млрд кубометров воды с юга Китая

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — По состоянию на 08:00 утра 22 марта, в Пекин было поставлено в общей сложности 3 млрд 221 млн кубометров воды по центральной линии проекта переброски воды с юга на север Китая , сообщила пекинская канцелярия по делам реализации этого проекта.

Напомним, что «южная» вода начала поступать в китайскую столицу в декабре 2014 года.

Статистические данные показывают, что 2 млрд 195 млн из 3,221 млрд кубометров воды, поставленной в Пекин, были использованы для снабжения водопроводных станций, 496 млн поступили в крупные и средние водохранилища, 167 млн были использованы для восполнения запасов грунтовых вод, 363 млн поступили в некоторые реки и озера, расположенные на территории Пекина.

Глава указанной канцелярии Сунь Гошэн отметил, что проект переброски воды с юга на север позволил эффективно смягчить напряженность, связанную со снабжением Пекина водными ресурсами, и частично улучшить экологическую среду мегаполиса. Однако в долгосрочной перспективе ситуация с дефицитом воды в китайской столице по-прежнему останется серьезной, подчеркнул он. -0-