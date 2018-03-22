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В Пекин поступило более 3,2 млрд кубометров воды с юга Китая
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В Пекин поступило более 3,2 млрд кубометров воды с юга Китая 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — По состоянию на 08:00 утра 22 марта, в Пекин было поставлено в общей сложности 3 млрд 221 млн кубометров воды по центральной линии проекта переброски воды с юга на север Китая, сообщила пекинская канцелярия по делам реализации этого проекта.
Напомним, что «южная» вода начала поступать в китайскую столицу в декабре 2014 года.
Статистические данные показывают, что 2 млрд 195 млн из 3,221 млрд кубометров воды, поставленной в Пекин, были использованы для снабжения водопроводных станций, 496 млн поступили в крупные и средние водохранилища, 167 млн были использованы для восполнения запасов грунтовых вод, 363 млн поступили в некоторые реки и озера, расположенные на территории Пекина.
Глава указанной канцелярии Сунь Гошэн отметил, что проект переброски воды с юга на север позволил эффективно смягчить напряженность, связанную со снабжением Пекина водными ресурсами, и частично улучшить экологическую среду мегаполиса. Однако в долгосрочной перспективе ситуация с дефицитом воды в китайской столице по-прежнему останется серьезной, подчеркнул он. -0-
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