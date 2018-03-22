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В этом году Китай выделит почти 80 млн юаней на тушение пожаров на трех угольных месторождениях в Синьцзяне
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В этом году Китай выделит почти 80 млн юаней на тушение пожаров на трех угольных месторождениях в Синьцзяне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 22 марта /Синьхуа/ — В 2018 году из центрального бюджета КНР будут выделены 79,99 млн юаней /1 долл. США — 6,3 юаня/ на усиление борьбы с пожарами на трех угольных месторождениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/. Об этом говорится в сообщении, распространенном на днях Госкомитетом по делам развития и реформ КНР.
Три месторождения угля расположены на территориях административного центра СУАР Урумчи, уезда Токсун и города Мицюань. Общая площадь возгорания составляет 1,42 млн кв. м, в результате чего, в этих районах ежегодно сгорает около 890 тыс. тонн угля.
Местные власти планируют ликвидировать возгорание угля на первых двух месторождениях в 2019 году, а на третьем — в 2020 году.
Синьцзян является важной энергетической базой Китая. Местные запасы угля оцениваются в 2,19 трлн тонн. Он также является одним из районов страны, где сложилась наиболее серьезная ситуация с пожарами в угольных бассейнах. В настоящее время здесь продолжают дымиться еще 46 месторождений угля.
Сообщается, что пожары в угольных бассейнах Синьцзяна вызваны главным образом самовозгоранием угольных пластов и нарушением правил пожарной безопасности в угольных шахтах. -0-
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