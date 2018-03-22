Китай назвал пережитками холодной войны попытку отнести институты Конфуция к иноагентам

"Мы не будем расстраиваться из-за таких [нелестных] отзывах о китайских институтах Конфуция, поскольку подобных взглядов придерживаются лишь отдельные представители американской общественности. Китайская сторона склонна рассматривать эти суждения как пережитки времен холодной войны", — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что КНР придерживается исключительно мирного пути развития, а также взаимодействия с другими странами и заинтересована в формировании «равноправного человечества с единой судьбой».