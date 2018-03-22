Китай запретил своим ИБ-экспертам участвовать в хакерских соревнованиях

В последние годы китайские специалисты по кибербезопасности занимали лидирующие позиции на всех хакерских соревнованиях, однако теперь этому пришел конец. Правительство КНР запретило отечественным ИБ-экспертам участвовать в международных соревнованиях из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает издание China Morning Post со ссылкой на пекинскую ИБ-компанию Beijing Chaitin Technology.

По словам представителей Beijing Chaitin Technology, в конце прошлого года власти запретили им участвовать в подобных соревнованиях. Теперь главными приоритетами компании будут улучшение продуктов и «обеспечение безопасности киберпространства в Китае».

В течение долгих лет кибератаки являются камнем преткновения в отношениях между США и КНР. Решение отказаться от участия в соревнованиях «белых» хакеров, помогающих таким компаниям, как Apple Microsoft улучшать безопасность своих продуктов, было принято на фоне возрастающего напряжения между двумя государствами.

По некоторым данным, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения налогов на импорт китайского телекоммуникационного оборудования. Кроме того, в нынешнем году правительство США заблокировало сделку между Huawei и AT&T , предполагавшую продажу смартфонов от китайского производителя через американскую телекоммуникационную компанию.

«Некоторые китайские хакеры входят в число лучших в мире, и это (решение китайского правительства — ред.) сделает соревнования уже не такими интересными. Удерживая таланты дома, Китай станет сильнее в кибератаках», — отметил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Джеймс Эндрю Льюис (James Andrew Lewis).