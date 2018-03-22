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Товарооборот между Дальним Востоком и КНДР вырос на 84%
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Товарооборот между Дальним Востоком и КНДР вырос на 84% 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Товарооборот между российским Дальним Востоком и КНДР по итогам 2017 года увеличился на 84%, до $15 млн, в ближайшее время северокорейские бизнесмены сформулируют предложения по товарам, не запрещенным резолюциями Совбеза ООН, для экспорта и импорта с Россией. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.
"По итогам 2017 года товарооборот между регионами Дальнего Востока и Корейской Народно-Демократической Республикой составил $15 млн, что на 84% выше аналогичного показателя 2016 года. Важным шагом стала первая бизнес-миссия, которая состоялась в этом году — руководители десяти северокорейских компаний посетили Амурскую область, Хабаровский и Приморский края", — приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР в Пхеньяне.
Отмечается, что в ближайшее время участники бизнес-миссии с корейской стороны должны сформулировать предложения по группам товаров, которые не запрещены соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР.
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