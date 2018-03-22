Политолог рассказал, когда КНДР может сменить формального главу государства

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости Северная Корея может сменить формального главу государства на предстоящей в апреле сессии Верховного народного собрания (ВНС), как ожидает южнокорейский политолог Чон Сон Чан из сеульского Института имени короля Седжона.

Председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам формально считается главой северокорейского государства, когда как Ким Чен Ын является высшим руководителем страны и Трудовой партии Кореи

"Прежде всего, можно предположить смену председателя президиума ВНС", — говорится в комментарии эксперта, полученном в четверг РИА Новости.

Ранее в тот же день Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало из Пхеньяна , что сессия ВНС состоится 11 апреля в Пхеньяне.

"Предполагается, что на этой сессии будут значительные изменения в составе элиты как в президиуме ВНС, так и в Государственном совете", — считает Чон Сон Чан.

Нынешний глава президиума ВНС Ким Ён Нам в возрасте уже за 90 лет, в феврале он побывал во главе делегации КНДР в Южной Корее и был принят в резиденции президента Мун Чжэ Ина.

Сейчас на фоне подготовки к саммиту с Южной Кореей и США северокорейский лидер Ким Чен Ын, возможно, будет добиваться более активной дипломатической роли председателя президиума ВНС. По словам Чон Сон Чана, на этот пост может быть назначен заместитель председателя Трудовой партии Кореи по международным вопросам 78-летний Ли Су Ён или 62-летний министр иностранных дел Ли Ён Хо.

Если Ли Су Ён возглавит президиум ВНС, то Ли Ён Хо займет его место на посту заместителя председателя ТПК, полагает Чон Сон Чан.