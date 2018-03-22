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Москва предложила Пхеньяну упростить визовый режим
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Москва предложила Пхеньяну упростить визовый режим для россиян 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР в Пхеньяне предложил КНДР упростить визовый режим для россиян, сообщили в пресс-службе министерства.
"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", — передает слова министра пресс-служба.
Он добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи.
"Уже в этом году жители КНДР смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск", — сказал глава Минвостокразвития.
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