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СМИ: «Китай должен быть готов к войне за Тайвань»
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СМИ: «Китай должен быть готов к войне за Тайвань» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Jerome Favre/EPA  Москва, 23 марта — «Вести. Экономика». Власти КНР «должны быть готовы к прямому военному столкновению в Тайваньском проливе». Об этом заявили в издании Glogal Times.
В редакционном, администрация Трампа предпринимает действия по официальному признанию Тайваня в качестве отдельного государства.
В середине марта 2018 г. президент США Дональд Трамп, который позволяет американским чиновникам совершать визиты на остров на официальном уровне, а также принимать представителей властей Тайваня в США в качестве официальных лиц.
Данные действия идут вразрез с принципом «одна страна, две системы», которых придерживается Пекин в отношении Гонконга, Тайваня и Макао. В Global Times отмечают, что Китай может «оказать давление на США» в ситуации вокруг Корейского полуострова, по ядерной проблеме Ирана, а также более активно выступать против США в таких международных организациях, как ООН. При этом, как отмечается, «Китаю следует быть готовым к началу войны в Тайваньском проливе»
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Китай должен подготовиться к прямому военному столкновению в Тайваньском проливе. Необходимо четко дать понять, что дальнейшее сближение на официальном уровне между США и Тайванем приведет к серьезным последствиям для Тайваня. Данное издание уже предполагало, что Китай может послать военные самолеты и корабли в Тайваньский пролив.
Предотвращение движения к независимости Тайваня и продвижение объединения мирными способами может дорого обойтись — возможно, дороже, чем краткосрочные потери, которые возникнут от силового объединения. Ошибочно полагать, что мирное объединение будет гармоничным и счастливым процессом. Власти Тайваня изменят свою политику только тогда, когда у них не останется другого выбора. Сила значит больше, чем цветы на пути к мирному воссоединению». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Стоит отметить, что англоязычная версия Glogal Time, входящая в состав ведущего издания Китая «Жэньминь жибао», отличается довольно резкой риторикой. Главный редактор Global Times Ху Сицзинь в своем интервью прокомментировал планы администрации Трампа (уже реализованные в подписанном меморандуме) по поводу применения импортных пошлин к Китаю, заявив:
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Если вы хотите порезать меня, я вам зубы выбью». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] [HTML]
If Trump really goes ahead with his $60 billion tariff plan, China will retaliate by restricting US soybean imports. You cut flesh from me, and I'll make sure to knock out your front tooth: @HuXijin_GT #VideoFromChina pic.twitter.com/MRq2aNqWMJ
— Global Times (@globaltimesnews) 21 марта 2018 г.
[/HTML]
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