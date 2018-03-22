Весенняя вспашка в провинции Юньнань

Милэ /пров. Юньнань/, 21 марта / Синьхуа / — В Китае начался сезон весенней вспашки, и фермеры в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ пашут и удобряют землю, готовясь к севу. Фотографии Синьхуа / Линь Игуан

Милэ /пров. Юньнань/, 21 марта /Синьхуа/ — В Китае начался сезон весенней вспашки, и фермеры в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ пашут и удобряют землю, готовясь к севу. Фотографии Синьхуа / Линь Игуан

Милэ /пров. Юньнань/, 21 марта /Синьхуа/ — В Китае начался сезон весенней вспашки, и фермеры в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ пашут и удобряют землю, готовясь к севу. Фотографии Синьхуа / Линь Игуан

Милэ /пров. Юньнань/, 21 марта /Синьхуа/ — В Китае начался сезон весенней вспашки, и фермеры в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе /провинция Юньнань, Юго-Западный Китай/ пашут и удобряют землю, готовясь к севу. Фотографии Синьхуа / Линь Игуан