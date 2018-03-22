Выращивание дынь в уезде Лаотин провинции Хэбэй

Шицзячжуан, 21 марта / Синьхуа / — В последние годы в уезде Лаотин /провинция Хэбэй, Северный Китай/ начали выращивать сорта дынь, созревающие не в сезон.

Повышение производительности и качества продукции, применение современных технологий и появление новых каналов сбыта позволяет фермерам добиваться впечатляющих успехов.

Шицзячжуан, 21 марта /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Лаотин /провинция Хэбэй, Северный Китай/ начали выращивать сорта дынь, созревающие не в сезон.

Повышение производительности и качества продукции, применение современных технологий и появление новых каналов сбыта позволяет фермерам добиваться впечатляющих успехов.

Шицзячжуан, 21 марта /Синьхуа/ — В последние годы в уезде Лаотин /провинция Хэбэй, Северный Китай/ начали выращивать сорта дынь, созревающие не в сезон.

Повышение производительности и качества продукции, применение современных технологий и появление новых каналов сбыта позволяет фермерам добиваться впечатляющих успехов.