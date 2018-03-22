Весна в Китае

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае . Фотографии Синьхуа

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа