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Весна в Китае
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Весна в Китае 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Цветущие деревья, пение птиц и теплый ветерок — все это приметы праздника Чуньфэнь — дня весеннего равноденствия в Китае. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
Аналитический обзор: Исторический саммит США-КНДР вряд ли добьется крупных результатов -- американские эксперты Избрание Си Цзиньпина председателем КНР и ЦВС КНР демонстрирует признание китайским обществом его высоких заслуг -- белорусский эксперт Ли Кэцян выразил готовность рассмотреть возможность нанесения визита в Японию
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