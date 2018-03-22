Весенняя страда у фермеров в провинции Шэньси

Чэнгу /пров. Шэньси/, 21 марта / Синьхуа / — На фото — полевые работы в уезде Чэнгу провинции Шэньси /Северо-Западный Китай /. Уезд, расположенный у подножия горного массива Циньбашань, славится на весь Китай как родина целебной хохлатки яньхусо — здесь выращивается до 70 проц всего объема лекарственного сырья.

Чэнгу /пров. Шэньси/, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — полевые работы в уезде Чэнгу провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Уезд, расположенный у подножия горного массива Циньбашань, славится на весь Китай как родина целебной хохлатки яньхусо — здесь выращивается до 70 проц всего объема лекарственного сырья.

Чэнгу /пров. Шэньси/, 21 марта /Синьхуа/ — На фото — полевые работы в уезде Чэнгу провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Уезд, расположенный у подножия горного массива Циньбашань, славится на весь Китай как родина целебной хохлатки яньхусо — здесь выращивается до 70 проц всего объема лекарственного сырья.