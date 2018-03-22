В КНДР пройдет заседание высшего законодательного органа 

ТОКИО, 22 мар — РИА Новости. Очередная, шестая по счету сессия Верховного народного собрания КНДР откроется 11 апреля, передает в четверг северокорейское информационное агентство ЦТАК.
Это будет первое его заседание после того, как стало известно, что северокорейские власти готовы пойти на ряд компромиссов в переговорах по своей ядерной программе, а лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться с президентом США.
"Президиум Верховного народного собрания КНДР объявил о созыве ВНС. 11 апреля в Пхеньяне откроется шестая сессия Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва", — говорится в сообщении.
Верховное народное собрание выполняет функции парламента КНДР. Весенний созыв 2017 года также пришелся на 11 апреля.