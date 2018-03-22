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Пейзажи водопада Хукоу, охваченного половодьем
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Пейзажи водопада Хукоу, охваченного половодьем 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Линьфэнь /пров. Шаньси/, 21 марта /Синьхуа/ — В верхнем течении реки Хуанхэ растаял лед, и на водопаде Хукоу, расположенном на границе между уездом Цзисянь /провинция Шаньси, Северный Китай/ и уездом Чуаньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возникло весеннее половодье.
Уровень воды в водопаде резко увеличился, и пейзажи стали еще прекраснее.
Линьфэнь /пров. Шаньси/, 21 марта /Синьхуа/ — В верхнем течении реки Хуанхэ растаял лед, и на водопаде Хукоу, расположенном на границе между уездом Цзисянь /провинция Шаньси, Северный Китай/ и уездом Чуаньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возникло весеннее половодье.
Уровень воды в водопаде резко увеличился, и пейзажи стали еще прекраснее.
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