Пейзажи водопада Хукоу, охваченного половодьем

Линьфэнь /пров. Шаньси/, 21 марта / Синьхуа / — В верхнем течении реки Хуанхэ растаял лед, и на водопаде Хукоу, расположенном на границе между уездом Цзисянь /провинция Шаньси, Северный Китай/ и уездом Чуаньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай / возникло весеннее половодье.

Уровень воды в водопаде резко увеличился, и пейзажи стали еще прекраснее.

Линьфэнь /пров. Шаньси/, 21 марта /Синьхуа/ — В верхнем течении реки Хуанхэ растаял лед, и на водопаде Хукоу, расположенном на границе между уездом Цзисянь /провинция Шаньси, Северный Китай/ и уездом Чуаньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ возникло весеннее половодье.

Уровень воды в водопаде резко увеличился, и пейзажи стали еще прекраснее.