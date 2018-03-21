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В Аомэне состоялся симпозиум, посвященный 15-й годовщине создания Форума торгово-экономического сотрудничества Китая и португалоязычных стран
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В Аомэне состоялся симпозиум, посвященный 15-й годовщине создания Форума торгово-экономического сотрудничества Китая и португалоязычных стран 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Аомэнь, 21 марта /Синьхуа/ — Сегодня здесь с участием около 200 представителей состоялся симпозиум, посвященный 15-й годовщине создания Форума торгово-экономического сотрудничества Китая и португалоязычных стран.
Глава постоянного секретариата Форума торгово-экономического сотрудничества Китая и португалоязычных стран Сюй Инчжэнь, выступая с речью, заявила, что основное развитие форума нашло свое воплощение в более тесном межправительственном сотрудничестве стран, ускорении роста торговли и инвестиций, практической реализации сотрудничества, расширении сфер взаимодействия и непрерывном повышении уровня влияния самого форума. —0—
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