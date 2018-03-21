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Китай и стандарт 5G
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Китай и стандарт 5G 

Банки Сегодня 2 часа назад
Фото: Банки Сегодня
Китай и стандарт 5GВ декабре 2017 года 3GPP — консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии, — представил первую спецификацию для 5G. В феврале мобильную связь пятого поколения впервые испытали на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
Китайское правительство разработала ряд мер, направленных на ускоренное развитие отечественной индустрии производства высокотехнологичного оборудования современной мобильной связи. При этом особое внимание было уделено поддержке таких китайских компаний как Huawei и ZTE. По данным CCS Insight, к 2022 году Китай станет самым крупным рынком в мире по охвату пятым поколением мобильной связи.
Пекин уже подписал 25 соглашений с операторами мобильной связи по всему миру для тестирования 5G оборудования. Кроме того, Китай объявил о планах отмены роуминга внутри страны и о снижении цен на мобильный интернет. China Mobile — государственный провайдер сотовой связи — планирует провести в этом году самые крупные в мире испытания 5G сети. Китайское правительство надеется, что оборудование для пятого поколения мобильной связи будет готово к середине 2018 года.
Американские провайдеры мобильной связи — AT&T и Verizon — заявили о начале развертывания 5G сети в ряде городов США в этом и в следующем году.
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