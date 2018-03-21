Началась региональная показательная эксплуатация первого китайского реактивного пассажирского самолета ARJ21-700

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — Первый разработанный и произведенный в Китае реактивный пассажирский самолет ARJ21-700 на днях впервые успешно выполнил рейс «Хух-Хото — Улан-Хото — Хух-Хото». Тем самым было положено начало региональной показательной эксплуатации авиалайнера на территории АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Об этом корр. Синьхуа стало известно сегодня в Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Показательная эксплуатация ARJ21-700 будет продолжаться 10 дней и завершится 30 марта. Основная цель этого мероприятия — продемонстрировать пригодность эксплуатации самолета в условиях центральных и западных районов Китая, заслушать рекомендации всех заинтересованных сторон для постоянного совершенствования возможностей обслуживания и создать условия для развития и маркетизации ARJ21-700 в Центральном и Западном Китае. —0—