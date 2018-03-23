Эксперты рассказали, к чему приведет строительство моста с КНДР

ВЛАДИВОСТОК , 23 мар — РИА Новости . Строительство понтонного моста между Россией КНДР будет способствовать развитию туризма и гуманитарных проектов, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом, отмечают они, этот масштабный проект может не быть реализован из-за кризиса на Корейском полуострове.

В среду глава Минвостокразвития Александр Галушка в рамках официального визита российской делегации в Северную Корею встретился с вице-премьером, председателем госплана КНДР Ро Ду Чером. Министр на встрече сообщил, что правительством России дано поручение Минтрансу РФ проработать вопрос создания мостового перехода, уже создана рабочая группа. Министр отметил, что как первый шаг могла бы быть создана понтонная переправа.

Поездки в КНДР станут доступными

Так, отмечает эксперт, мост может использоваться для перевозки гуманитарных грузов, а также будет способствовать развитию туризма.

"Многие жители Дальнего Востока и других регионов страны интересуются КНДР и хотели бы посетить ее, но препятствует высокая стоимость авиаперелетов. Открытие автобусных рейсов вроде тех, что сейчас осуществляются через китайскую границу, сделает поездки в КНДР более доступными для жителей России", — считает Баранникова.

Крупный проект вряд ли будет реализован

Доцент кафедры международных отношений ДВФУ, кандидат политических наук Артем Лукин считает, что такой крупный проект, как строительство моста, вряд ли может быть реализован, пока не будет урегулирован кризис на Корейском полуострове. Идея создания автомобильного сообщения между КНДР и Россией обсуждается уже не первый год, напомнил он.

"Насколько я помню, это идея была еще в 2014 году озвучена. Сегодня между Россией и КНДР по суше существует только железнодорожное сообщение — мост через реку Туманная. Я слышал, что автомобили могут по нему проехать, но в виде исключения", — сказал Лукин.

Он отметил, что для такого проекта сложно будет найти инвестора в условиях санкций СБ ООН, а северокорейская сторона вряд ли будет вкладывать деньги. По его мнению, пока политическая ситуация у КНДР не стабилизируется, идея моста будет оставаться только идеей.

"Северная Корея точно деньги вкладывать не будет. У них нет денег, да они и не привыкли. У них позиция всегда такая: мы вам предлагаем идею, а деньги ищите сами. Китай все свои мосты и другую инфраструктуру в КНДР строил всегда за свои деньги. России нужно искать деньги или привлекать южных корейцев. Я думаю, что ни российские, ни корейские инвесторы, ни какие-то еще рисковать в таких условиях не будут", — отметил Лукин.

При этом Баранникова отметила, что участие Республики Корея в строительстве вполне вероятно, так как у руководства страны есть интерес к возобновлению транскорейских проектов.

"В любом случае, отказ КНДР от проведения ракетно-ядерных испытаний будет означать соблюдение ею резолюций СБ ООН, а значит, и постепенное снятие санкций в рамках данных резолюций", — добавила Баранникова. По ее мнению, при оптимистичном сценарии развития событий строительство моста вполне вероятно, тогда это откроет большие возможности для использования новой дороги.