В северокорейско-американских отношениях наметились «признаки изменения» — СМИ КНДР

Пхеньян , 21 марта / Синьхуа / — Агентство ЦТАК во вторник опубликовало комментарий, в котором отмечается, что в настоящее время между КНДР и Республикой Корея сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились «признаки изменения».

В комментарии говорится, что благодаря принятым Пхеньяном мерам и выдвинутым им миролюбивым предложениям между Севером и Югом Корейского полуострова сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились признаки изменения. Все население Севера и Юга полуострова, а также проживающие за границей соотечественники искренне надеются на достижение настоящего мира и объединения.