Пхеньян, 21 марта /Синьхуа/ — Агентство ЦТАК во вторник опубликовало комментарий, в котором отмечается, что в настоящее время между КНДР и Республикой Корея сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились «признаки изменения».
В комментарии говорится, что благодаря принятым Пхеньяном мерам и выдвинутым им миролюбивым предложениям между Севером и Югом Корейского полуострова сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились признаки изменения. Все население Севера и Юга полуострова, а также проживающие за границей соотечественники искренне надеются на достижение настоящего мира и объединения.
При этом в статье подвергаются критике некоторые силы в США и Японии, а также консервативные представители РК за нелепое обсуждение позитивных мер КНДР. В статье отмечается, что данные силы считают, что Пхеньян предпринял эти действия «под давлением санкций», и «стремление КНДР к диалогу является привычным средством, когда страна находится в трудном положении». В комментарии говорится, что все это является нелепой казуистикой. —0—