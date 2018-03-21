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В северокорейско-американских отношениях наметились «признаки изменения» — СМИ КНДР
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В северокорейско-американских отношениях наметились «признаки изменения» — СМИ КНДР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пхеньян, 21 марта /Синьхуа/ — Агентство ЦТАК во вторник опубликовало комментарий, в котором отмечается, что в настоящее время между КНДР и Республикой Корея сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились «признаки изменения».
В комментарии говорится, что благодаря принятым Пхеньяном мерам и выдвинутым им миролюбивым предложениям между Севером и Югом Корейского полуострова сложилась обстановка примирения, в северокорейско-американских отношениях также наметились признаки изменения. Все население Севера и Юга полуострова, а также проживающие за границей соотечественники искренне надеются на достижение настоящего мира и объединения.
При этом в статье подвергаются критике некоторые силы в США и Японии, а также консервативные представители РК за нелепое обсуждение позитивных мер КНДР. В статье отмечается, что данные силы считают, что Пхеньян предпринял эти действия «под давлением санкций», и «стремление КНДР к диалогу является привычным средством, когда страна находится в трудном положении». В комментарии говорится, что все это является нелепой казуистикой. —0—
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