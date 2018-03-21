В 2017 году значительно выросло число грузовых поездов, отправленных из района дельты Янцзы в Европу и Центральную Азию

Шанхай , 21 марта / Синьхуа / — В 2017 году число отправлений грузовых поездов в обоих направлениях между районом дельты реки Янцзы /Восточный Китай/ и Европой и Центральной Азией достигло рекордных 1127 рейсов, что на 362 рейса или 47,32 проц. больше, чем годом ранее. Об этом сообщило Шанхайское железнодорожное управление при Китайской железнодорожной корпорации. В прошлом году из района дельты Янцзы в Европу и Центральную Азию было отправлено 1072 грузовых поезда, а в обратном направлении — 55. Чехию, Германию и К настоящему моменту район дельты Янцзы открыл восемь маршрутов грузоперевозок в Европу, в том числе в Россию Испанию , а также шесть маршрутов в страны Центральной Азии. Дельта Янцзы является экономически развитым районом Китая . В соответствии с планом развития городских агломераций дельты Янцзы, опубликованным в июне 2016 года, данные городские агломерации включают в себя 26 городов, в том числе Шанхай, 9 городов провинции Цзянсу, 8 городов провинции Чжэцзян и 8 городов провинции Аньхой. -0-