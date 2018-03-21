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Начались путеукладочные работы железной дороги Мэнхуа, предназначенной для перевозки угля с севера на юг Китая
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Начались путеукладочные работы железной дороги Мэнхуа, предназначенной для перевозки угля с севера на юг Китая 

ИА Синьхуа 43 минуты назад
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — На днях начались путеукладочные работы железнодорожной магистрали Мэнхуа, предназначенной для перевозки угля с севера на юг Китая. Об этом сообщила китайская компания China Railway Group Limited.
Данная железная дорога протяженностью 1837 км свяжет станцию Хаолэбаоцзи /Внутренняя Монголия, Северный Китай/ с городом Цзиань /пров. Цзянси, Восточный Китай/ и протянется через Внутреннюю Монголию, провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань, Хубэй, Хунань и Цзянси. Ее сдача в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Проектный грузооборот магистрали составит 200 млн тонн в год.
Железная дорога Мэнхуа станет новым важным коридором по транспортировке угля в Китае после железнодорожного маршрута Датун /пров. Шаньси/ — Циньхуандао /пров. Хэбэй/, который был введен в эксплуатацию в декабре 1992 года.
Новая железная дорога будет способствовать освоению угольных ресурсов в северных районах Китая, в частности во Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском автономном районе, провинции Шэньси и Ганьсу, а также позволит значительно смягчить напряженность, связанную со снабжением центральных районов страны энергоносителями. -0-
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