«Голос Китая» выйдет на мировое вещание 

Власти Китая приняли решение объединить крупнейшие государственные телеканалы и радиостанции в одну телерадиокорпорацию, чтобы расширить свое влияние за рубежом.
Новая компания будет называться «Голос Китая» по аналогии с «Голосом Америки». В крупную телерадиокорпорацию, которая станет вещать за пределами Поднебесной, будут объединены Центральное телевидение Китая, Центральное радио Китая и Международное радио Китая.
Как пишет Financial Times, основной задачей новой организации станет «распространение теории и политической линии Компартии Китая» а также укрепление позиций на глобальной информационной арене.