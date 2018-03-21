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«Голос Китая» выйдет на мировое вещание
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«Голос Китая» выйдет на мировое вещание 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти Китая приняли решение объединить крупнейшие государственные телеканалы и радиостанции в одну телерадиокорпорацию, чтобы расширить свое влияние за рубежом.
Новая компания будет называться «Голос Китая» по аналогии с «Голосом Америки». В крупную телерадиокорпорацию, которая станет вещать за пределами Поднебесной, будут объединены Центральное телевидение Китая, Центральное радио Китая и Международное радио Китая.
Как пишет Financial Times, основной задачей новой организации станет «распространение теории и политической линии Компартии Китая» а также укрепление позиций на глобальной информационной арене.
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