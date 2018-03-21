Ещё
Китайской киноиндустрией будет управлять Отдел пропаганды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайской киноиндустрией будет управлять Отдел пропаганды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Китайской киноиндустрией станет управлять Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщает Deadline.
На прошлой неделе Пекин упразднил Главное государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР.
Ключевыми обязанностями Отдела пропаганды в области кино будет управление административными вопросами, регулирование производства, дистрибуции и демонстрации, решение вопросов международного сотрудничества и др.
Ранее сообщалось, что на китайском ТВ запретили рэперов и аморальных артистов.
Газета.Ru: последние новости
Чжоу Цян переизбран главой верховного суда Китая Глава ЦБ Китая покинул пост после 15 лет работы Си Цзиньпин планирует принять участие в ВЭФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины124
Пенсии россиян будут считать по-новому108
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России55
Путин занялся «списком Собчак»31
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение