Только Тайваня Трампу не хватало

Конгресс подкладывает президенту США Дональду Трампу очередную свинью. Ему направили на подпись законопроект, который уже прошёл американский парламент. Этот документ повышает признанный Соединёнными Штатами статус Тайваня и предусматривает, что остров могут посещать американские чиновники высокого ранга. В общем, ещё один Иерусалим как столица Израиля , никем в мире кроме США не признанный.

На всякий случай напомним, что в 1949 году, потерпев поражение в гражданской войне от армии Мао Цзэдуна , глава правительства Республики Китай генералиссимус Чан Кайши бежал и скрылся на Тайване. Вместе с ним туда перебрались его партия Гоминьдан, администрация и парламент — Национальное собрание, составленное из представителей всех китайских провинций. Общее количество беженцев из континентального Китая составило около двух миллионов человек, что существенно изменило демографическую ситуацию на ранее малонаселённом острове. Напомним также, что Китайская Народная Республика самостоятельность Тайваня не признаёт и имеет целью его возвращение в лоно матери-родины.

Весь вопрос в том, когда произойдёт это возвращение. Надо не забывать, что у китайцев свои временные категории. Десять лет, двадцать лет — это для них вообще не сроки. Так вот, по некоторым данным, возвращать Тайвань они собираются между 2021 годом, когда будет отмечаться 100-летие Коммунистической партии Китая, и 2049 годом, когда будет праздноваться 100-летие образования Китайской Народной Республики. Для нас подобный подход — фантастика. Для китайцев — обычное дело.

Председатель Си Цзиньпин провозгласил среди прочих идей «национальное возрождение». А возрождение без Тайваня просто невозможно. И всё-таки сведения об американских проделках могут всё ускорить. Есть и второй фактор. Председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил среди прочих идей «национальное возрождение». А возрождение без Тайваня просто невозможно. Безусловно, для властей Китайской Народной Республики, как и для многих в народе, возвращение Тайваня — это вопрос национального престижа.

В документах последних двух съездов Коммунистической партии Китая не содержится упоминания военной силы как средства решения тайваньской проблемы, хотя на предыдущих съездах этот тезис присутствовал. Вообще, Китай предпочитает добиваться своих целей с помощью экономической экспансии. Уже свыше миллиона тайваньцев завели бизнес на территории континента. Жителям острова предлагают более высокооплачиваемую работу на материке, а островным фирмам равный статус с материковыми компаниями. Наконец, тайваньцев соблазняют перспективами бесконечно ёмкого китайского рынка.

Трамп, если он подпишет закон, разумеется, обостряет отношения с Китайской Народной Республикой. Но в принципе он уже начал их обострять, объявив Китай наряду с Россией главными соперником и даже врагом США, с которым следует бороться. Это довольно странно, если вспомнить, что Соединённые Штаты и Китай являют собой устойчивый симбиоз, где КНР производит, а США потребляют. США в неограниченных количествах эмитируют деньги, а КНР эти доллары накапливает. Их уже некуда девать, и Китай в результате не слишком заинтересован в уходе от доллара.

То, что на Китай начались наезды, говорит лишь об одном — его в Штатах стали бояться. Пора останавливать его могучую поступь.