В КНР крупнейшие национальные СМИ объединятся в медиахолдинг «Голос Китая»

ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости . Власти Китая объявили о расформировании крупнейших вещательных корпораций и создании на их базе единой медиа-структуры, которая за рубежом будет вещать под названием «Голос Китая».

Согласно опубликованному в среду «плану об углублении реформы партийных и государственных структур», принято решение о расформировании Центрального телевидения Китая, Центрального народного радио и Международного радио Китая и создании на их базе Центральной телерадиовещательной корпорации.

При вещании на внутреннюю аудиторию будут использоваться изначальные названия, а на внешнюю — общее название «Голос Китая».

Новое СМИ станет учреждением, непосредственно подчиненным Госсовету КНР , и будет находиться в ведении отдела пропаганды и агитации КПК. Основными задачами нового медиахолдинга станет пропаганда и распространение идеологии и политики компартии, координирование и организация информационной поддержки, производство радио— и телепродукции.

Кроме того, среди задач — усиление и усовершенствование контроля над общественным мнением, укрепление международной конкурентоспособности.