Глава МИД Японии вручил Лаврову торт

Глава МИД Японии Таро Коно вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову торт в виде футбольного мяча по случаю дня рождения главы российского внешнеполитического ведомства.
«Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова, по этому случаю японский коллега Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале МИД России.
Отмечается, что в ответ Лавров вручил Коно официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Ранее Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.