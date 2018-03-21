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Глава МИД Японии вручил Лаврову торт
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Глава МИД Японии вручил Лаврову торт по случаю дня рождения 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
Глава МИД Японии Таро Коно вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову торт в виде футбольного мяча по случаю дня рождения главы российского внешнеполитического ведомства.
«Визит в Токио проходит в день рождения Сергея Лаврова, по этому случаю японский коллега Таро Коно подарил ему торт в виде футбольного мяча», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале МИД России.
Отмечается, что в ответ Лавров вручил Коно официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Ранее Лавров пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат.
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