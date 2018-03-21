Сеул в преддверии встречи двух лидеров предложил Пхеньяну провести переговоры 29 марта 

Власти Южной Кореи предложили КНДР провести переговоры в четверг, 29 марта, для обсуждения деталей предстоящей встречи лидеров двух государств. Об этом сообщает «Рёнхап». Отмечается, что предложение в ближайшее время будет передано северокорейской стороне.
Ранее стало известно, что в Сеуле объявили о создании комитета, который займётся подготовкой к саммиту.
Также сообщалось, что переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут пройти в конце апреля.