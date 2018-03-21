Сеул в преддверии встречи двух лидеров предложил Пхеньяну провести переговоры 29 марта 

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СМИ: Немецкая разведка предупредила бундестаг об опасности нападения со стороны КНДР

Представители США, Южной Кореи и Японии договорились избегать «ошибок прошлого» с КНДР

В Южной Корее объявили о создании комитета по подготовке к саммиту с КНДР