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Глава МИД Японии заявил, что система ПРО страны не угрожает соседним государствам
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Глава МИД Японии заявил, что система ПРО страны не угрожает соседним государствам 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Система противоракетной обороны Японии не несет в себе угрозы для соседних стран региона, включая РФ. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно в среду по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Что касается системы ПРО нашей страны, то она носит исключительно оборонительный характер, которая ставит своей целью защитить жизнь народа нашей страны. Она может быть использована по независимому решению нашей страны. Она не несет в себе угрозу для соседних стран, включая Россию", — сказал он.
Лавров в свою очередь отметил на пресс-конференции, что Москва поставила перед Токио вопросы в связи с планами размещения ПРО США на японской территории.
"В контексте задач стратегической стабильности мы в очередной раз привлекли внимание японских коллег к необходимости разрабатывать коллективные шаги в этой сфере, коллективно укреплять стратегическую ситуацию, обеспечивать глобальный паритет, — сказал он. — В этой связи мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной ПРО и намерения Японии активно включиться в эти планы".
19 декабря 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти комплексы будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждый.
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