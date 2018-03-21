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Лавров анонсировал предстоящий диалог с Японией
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Лавров анонсировал предстоящий диалог с Японией по американской ПРО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РФ и Япония договорились провести диалог по вопросу размещения на японской территории ПРО США, встреча может состояться в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Озабоченности, которые связаны с этой темой, были нами сформулированы, переданы японским коллегам. Мы предложили рассматривать их в рамках самостоятельного диалога, рассчитываем, что он состоится в самое ближайшее время", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно.
Со своей стороны Коно заверил, что система ПРО (на территории Японии) носит "исключительно оборонительный характер, направленный на защиту жизней и имущества народа" его страны.
"Это — система, которая может быть использована исключительно по независимому решению нашей страны, она не несет угрозы России", — подчеркнул глава МИД Японии.
По его словам, чтобы углубить взаимопонимание Японии и России и заключить мирный договор, диалог о безопасности имеет важное значение, обе страны имеют несколько форматов для откровенной дискуссии по этому вопросу.
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