Аналитический обзор: Исторический саммит США-КНДР вряд ли добьется крупных результатов — американские эксперты

Вашингтон, 21 марта / Синьхуа / — Несмотря на фанфары вокруг предстоящего саммита США-КНДР, ряд американских экспертов не возлагает больших надежд на это событие.

"Нам не следует возлагать больших надежд на первую встречу между Д. Трампом и Ким Чен Ыном", — сказал корр. Синьхуа Трой Стангароне, старший руководитель Корейского экономического института, расположенного в Вашингтоне.

Аналитики считают, что предстоящая встреча в двустороннем формате — первая в истории между действующим президентом США и одним из членов семьи Кимов — вряд ли сулит какие-либо договоренности, к тому же их выполнение ничем не гарантируется.

"Одним из идеальных результатов могло бы стать то, что два руководителя договорятся о ряде принципов или рамочном соглашении, которые могут быть конкретизированы в ходе дальнейших обсуждений на рабочем уровне и подписаны лидерами двух стран. Если им удастся достичь каких-либо принципиальных договоренностей, я бы рассчитывал на проведение серии пересекающихся саммитов между «игроками» в этом регионе и по крайней мере еще одну встречу между Д. Трампом и Ким Чен Ыном, чтобы прийти к окончательному соглашению", — отметил эксперт.

Т. Стангароне предположил, что на первом саммите Д. Трамп постарается заставить Ким Чен Ына выполнить обязательства по денуклеаризации и добиться введения ограничения на ядерную программу КНДР.

Что касается Ким Чен Ына, его намерения относительно любых встреч будут неоднозначными, считает эксперт.

По мнению Т. Стангароне, Ким Чен Ын будет рассчитывать на продолжение данного процесса, чтобы минимизировать дальнейшее давление на Пхеньян. Эксперт отметил, что в то же время, лидер КНДР также будет надеяться на то, что рамочное соглашение, если оно будет достигнуто, позволит ему маневрировать и создать условия для сохранения ядерной программы.

Старший научный сотрудник Института Брукингса Даррелл Уэст заявил корр. Синьхуа, что КНДР, вероятно, согласится освободить заключенных и пойти на компромисс по некоторым вопросам, но вряд ли откажется от ядерной программы или разрешит значительную инспекцию.

"Развитие ядерной программы было частью ДНК этой страны в течение нескольких десятилетий, и вряд ли они пожертвуют своим основным козырем", — сказал Д. Уэст.

Некоторые аналитики также предполагают, что произойдет, если Пхеньян, в конечном счете, не согласится прекратить ядерную программу, ведь Д. Трамп находится под жестким давлением внутри своей страны.