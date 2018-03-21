Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию

В ходе визита премьер Абэ планирует принять участие в Петербургском экономическом форуме, а также торжественно открыть перекрестный год России и Японии в Большом театре.

"В центре внимания были вопросы, связанные с подготовкой визита премьер-министра Японии в Российскую Федерацию. Это будет не только двусторонний визит. Господин Абэ примет участие в качестве почетного гостя в работе ПМЭФ, а также в церемонии открытия перекрестных годов России и Японии вместе с президентом России Владимиром Путиным", сказал Лавров.

Также, по его словам, стороны договорились сделать все, «чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях».

Кроме того, на встрече главы МИД обсудили совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах и развитие экономических связей двух стран в целом. Кроме того, была затронута тема облегченного въезда для граждан Японии на Южные Курилы с целью посещения могил предков. Также министры договорились продолжать сотрудничество в области безопасности, в том числе — создание российско-японского кинологического центра в Афганистане и подготовку кадров для афганской полиции.

Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.