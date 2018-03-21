Ещё
РФ и Япония могут провести встречу представителей на шестисторонних переговорах по КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ и Япония могут провести встречу представителей на шестисторонних переговорах по КНДР 

ТАСС 3 часа назад
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Россия и Япония могут провести в 2018-2019 годах встречу представителей двух стран на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР. Соответствующий пункт содержится в плане межмидовских консультаций на этот период, который подписали в среду в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно.
Отмечается, что встреча будет посвящена ситуации с безопасностью и миром на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Конкретные сроки консультаций в документе не указаны. Предполагается, что они будут согласованы по дипломатическим каналам.
Шестисторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна с участием двух корейских государств, Китая, России, США и Японии были приостановлены в конце 2008 года. Однако представители некоторых стран периодически проводят двусторонние консультации по этой теме.
ТАСС: последние новости
Itochu запускает сервис по доставке грузов между Японией и Европой через Китай Могерини: встреча лидеров КНДР и Южной Кореи в апреле может улучшить отношения двух стран Лавров: участие премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ПМЭФ подтверждается
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию193
Как Путин поступит с Собчак после выборов510
Назван главный итог звонка Трампа Путину207
Израиль уничтожил ядерный реактор в Сирии109
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка10
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
01:05
Как Цукерберг сделал Трампа президентом
В мире Компании
09:55
«Газпром» не сможет обойтись без Украины
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение