РФ и Япония могут провести встречу представителей на шестисторонних переговорах по КНДР

Отмечается, что встреча будет посвящена ситуации с безопасностью и миром на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Конкретные сроки консультаций в документе не указаны. Предполагается, что они будут согласованы по дипломатическим каналам.