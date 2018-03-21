Фучжоу, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — птицы в парке Сиху города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — птицы в парке Сиху города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — птицы в парке Сиху города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — птицы в парке Сиху города Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь