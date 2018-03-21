Шествие в одежде времен династии Хань в провинции Шэньси 

Мяньсянь, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — шествие в одежде времен династии Хань /206 до н.э. — 220 н.э. / через цветущие рапсовые поля в уезде Мяньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — шествие в одежде времен династии Хань /206 до н.э. — 220 н.э. / через цветущие рапсовые поля в уезде Мяньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — шествие в одежде времен династии Хань /206 до н.э. — 220 н.э. / через цветущие рапсовые поля в уезде Мяньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин Мяньсянь, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — шествие в одежде времен династии Хань /206 до н.э. — 220 н.э. / через цветущие рапсовые поля в уезде Мяньсянь /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Тао Мин