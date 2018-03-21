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Река Жунцзян в Гуанси-Чжуанском АР после сильных ливней
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Река Жунцзян в Гуанси-Чжуанском АР после сильных ливней 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу, 20 марта /Синьхуа/ — Река Жунцзян в уезде Жуанъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ приобрела такую необычную «двойную» расцветку после недавних сильных ливней. Фотографии Синьхуа/Тань Кайсин
Лючжоу, 20 марта /Синьхуа/ — Река Жунцзян в уезде Жуанъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ приобрела такую необычную «двойную» расцветку после недавних сильных ливней. Фотографии Синьхуа/Тань Кайсин
Лючжоу, 20 марта /Синьхуа/ — Река Жунцзян в уезде Жуанъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ приобрела такую необычную «двойную» расцветку после недавних сильных ливней. Фотографии Синьхуа/Тань Кайсин
Лючжоу, 20 марта /Синьхуа/ — Река Жунцзян в уезде Жуанъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ приобрела такую необычную «двойную» расцветку после недавних сильных ливней. Фотографии Синьхуа/Тань Кайсин
Лючжоу, 20 марта /Синьхуа/ — Река Жунцзян в уезде Жуанъань /Гуанси-Чжуанский АР, Южный Китай/ приобрела такую необычную «двойную» расцветку после недавних сильных ливней. Фотографии Синьхуа/Тань Кайсин
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