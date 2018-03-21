Цветущие грушевые деревья в провинции Сычуань 

Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань
Цзиньчуань, 20 марта /Синьхуа/ — На фото — цветущие грушевые деревья в уезде Цзиньчуань /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Фань