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В КФУ всем желающим расскажут о культуре Востока на лектории
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В КФУ всем желающим расскажут о культуре Востока на лектории 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Новый проект кафедры алтаистики и китаеведения КФУ — лекторий о культуре Востока — приурочен к проведению Года Японии в России и 200-летию российского востоковедения.
За два месяца посетители смогут узнать об особенностях японской, китайской, корейской и вьетнамской культур.
Среди тем лекций «Иероглифы в Китае, Корее, Вьетнаме и Японии», «Традиционные символы Японии, приметы», «Мифология Китая», «Путь самурая» и другие, сообщили в Институте международных отношений, истории и востоковедения.
«Наша задача — просвещение. Много тех, кто интересуется Востоком, однако нередки случаи, когда люди совершенно не различают культуры Японии, Китая, Кореи, Вьетнама, — отметил профессор кафедры алтаистики и китаеведения Дмитрий Мартынов. — На мой взгляд, любой специалист, который обладает хотя бы толикой гражданского чувства, должен нести в массы те знания, которыми он обладает. Разумеется, всё это должно и может преподноситься в интересной форме, тогда не составит труда привлечь в аудитории и молодёжь, в том числе и из числа школьников, которые в будущем могут стать выдающимися востоковедами».
Лекции будут проходить по адресу: ул. Пушкина, 1/55, ауд. 406. Вход свободный (с собой надо иметь паспорт). Узнать подробнее о цикле лекций и получить информацию о датах и времени их проведения можно по телефону 8 996-336-31-19.
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