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Синьцзян становится основным поставщиком электроэнергии
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Синьцзян становится основным поставщиком электроэнергии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 20 марта /Синьхуа/ — Синьцзян-Уйгурский автономный район /СУАР/ на северо-западе Китая поставил электроэнергию 250 млн человек в 16 провинциях и городах Китая.
Синьцзян поставил 150 млрд кВт-ч электроэнергии, включая 34 млрд кВт-ч, выработанных новыми источниками энергии, после того, как район начал транспортировать электроэнергию за свои пределы в 2010 году. Об этом сообщили в синьцзянском филиале Государственной электросетевой корпорации Китая /ГЭКК/.
В последние годы Синьцзян вложил значительные средства для улучшения энергосистемы района и обеспечения энергоснабжения.
Реализация проекта по передаче электроэнергии сверхвысокого напряжения началась в 2016 году. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию в 2018 году. Ежегодная выходная мощность проекта составит 66 млрд кВт-ч.
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