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Молния: Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать…
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Молния: Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать… 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Молния: Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии
Нарендрой Моди по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать уровень политического
взаимодоверия
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