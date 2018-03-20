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Молния: Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать…
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Молния: Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать…
ИА Синьхуа
5 часов назад
Комментарии
Молния:
Си Цзиньпин
заявил о готовности укреплять обмены с премьер-министром Индии
Нарендрой Моди
по двусторонним долгосрочным стратегическим проблемам и повышать уровень политического
взаимодоверия
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