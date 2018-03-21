Ван И провел переговоры с главой МИД Филиппин А. П. Кайетано 

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня провел переговоры в Пекин с министром иностранных дел Филиппин Аланом Питером Кайетано.
Ван И указал, что за счет правильного и энергичного руководства глав Китая и Филиппин отношения между странами в последние годы вступили в наилучший период, и это отвечает общим интересам как обеих стран, так и их народов. Стороны должны продолжать отстаивать надлежащее разрешение вопросов в связи с Южно-Китайским морем посредством диалога и консультаций, а также делать упор на продвижение сотрудничества по таким направлениям, как «Пояс и путь», гуманитарные обмены, диалог по морским делам и региональная интеграция.
В свою очередь, А. П. Кайетано передал через Ван И поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост главы Китая от президента Филиппин Родриго Дутерте. Он отметил, что Филиппины намерены добиваться сближения по сотрудничеству с Китаем, активно реализовывать договоренности глав государств и продвигать устойчивое и углубленное развитие филиппино-китайских отношений. —0—