Ван И провел переговоры с главой МИД Филиппин А. П. Кайетано

Ван И указал, что за счет правильного и энергичного руководства глав Китая и Филиппин отношения между странами в последние годы вступили в наилучший период, и это отвечает общим интересам как обеих стран, так и их народов. Стороны должны продолжать отстаивать надлежащее разрешение вопросов в связи с Южно-Китайским морем посредством диалога и консультаций, а также делать упор на продвижение сотрудничества по таким направлениям, как «Пояс и путь», гуманитарные обмены, диалог по морским делам и региональная интеграция.