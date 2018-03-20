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Рязанская область будет налаживать сотрудничество с Китаем
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Рязанская область будет налаживать сотрудничество с Китаем 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
20 марта на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов заявил, что власти области будут налаживать сотрудничество с Китаем по всем возможным направлениям, сообщает пресс-служба облправительства.
По словам Любимова, в день выборов в регионе работало много иностранных наблюдателей, в том числе глава генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов. «Мы договорились о сотрудничестве с ШОС и Китайской народной республикой», — сказал губернатор.
Кроме того, Любимов сообщил, что в апреле в Рязань может приехать Посол Китая в России, а в Посольстве КНР в Москве планируется провести презентацию Рязанской области.
«Будем налаживать сотрудничество с Китайской республикой по всем возможным направлениям, в первую очередь в АПК, промышленном комплексе и, надеюсь, добьемся в перспективе неплохих результатов в совместной работе», — отметил глава региона.
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