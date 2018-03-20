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Ультраправые устроили акцию у отеля Лаврова в Токио
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Ультраправые устроили акцию у отеля Лаврова в Токио 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
В Токио ультраправые активисты начали акцию протеста у отеля, где остановился прибывший в японскую столицу министр иностранных дел России Сергей Лавров; активисты требуют «возвращения» Японии южных Курильских островов.
Праворадикалы ездят в общем потоке машин вокруг гостиницы, расположенной в центральном квартале Тиеда, передает ТАСС.
Они выкрикивают в громкоговорители лозунги: «Верните северные территории» (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ВЗГЛЯД), «Северные территории — исконные японские территории».
Отмечается, что никаких конфликтных ситуаций на данный момент не зафиксировано.
В среду глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Как ожидается, вопрос мирного договора с Японией станет одной из центральных тем на предстоящей встрече.
Напомним, в феврале ультраправые активисты устроили акцию протеста у здания российского посольства в Токио; в полиции отмечали, что митинг является разрешенным.
Также в феврале Токио заявил Москве протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.
Премьер Японии Синдзо Абэ изъявлял желание после выборов российского президента посетить РФ с визитом и провести встречу на высшем уровне, чтобы обсудить вопрос по Курилам.
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