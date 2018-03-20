Ультраправые устроили акцию у отеля Лаврова в Токио

В Токио ультраправые активисты начали акцию протеста у отеля, где остановился прибывший в японскую столицу министр иностранных дел России Сергей Лавров ; активисты требуют «возвращения» Японии южных Курильских островов.

Праворадикалы ездят в общем потоке машин вокруг гостиницы, расположенной в центральном квартале Тиеда, передает ТАСС

Они выкрикивают в громкоговорители лозунги: «Верните северные территории» (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ВЗГЛЯД), «Северные территории — исконные японские территории».

Отмечается, что никаких конфликтных ситуаций на данный момент не зафиксировано.

В среду глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Как ожидается, вопрос мирного договора с Японией станет одной из центральных тем на предстоящей встрече.

Напомним, в феврале ультраправые активисты устроили акцию протеста у здания российского посольства в Токио; в полиции отмечали, что митинг является разрешенным.

Также в феврале Токио заявил Москве протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.