Луиз Фелипе Сколари: «Роналду спрашивал о жизни в Китае»

— О жизни в Китае меня спрашивал Роналду, — цитирует A Bola Сколари. — Почему бы не увидеть Криштиану там? Я дал бы лучшие рекомендации. Нужно понимать, что Китай для разных игроков воспринимается различным образом. У Криштиану есть свой бренд, вокруг него целая индустрия. А Китай — огромный рынок. Поэтому если есть такая возможность, нужно ехать в Китай.