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Луиз Фелипе Сколари: «Роналду спрашивал о жизни в Китае»
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Луиз Фелипе Сколари: «Роналду спрашивал о жизни в Китае» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Бразильский специалист Луиз Фелипе Сколари признался, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду спрашивал его о Китае. Последним клубом тренера был «Гуанчжоу Эвергранд».
— О жизни в Китае меня спрашивал Роналду, — цитирует A Bola Сколари. — Почему бы не увидеть Криштиану там? Я дал бы лучшие рекомендации. Нужно понимать, что Китай для разных игроков воспринимается различным образом. У Криштиану есть свой бренд, вокруг него целая индустрия. А Китай — огромный рынок. Поэтому если есть такая возможность, нужно ехать в Китай.
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