Ли Кэцян: Китай придерживается пути мирного развития

Трактовать сотрудничество Китая с другими странами и его помощь отстающим в развитии государствам как стратегическую экспансию неправильно, подчеркнул премьер на пресс-конференции, состоявшейся по окончании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

"Мы сфокусируем наши усилия на том, чтобы хорошо управляться со своими собственными делами", — заявил Ли Кэцян. -0-