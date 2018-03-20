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Ли Кэцян: Китай придерживается пути мирного развития
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Ли Кэцян: Китай придерживается пути мирного развития 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Пекин, 20 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник заявил, что Китай придерживается пути мирного развития и никогда не будет проводить политику экспансии.
Трактовать сотрудничество Китая с другими странами и его помощь отстающим в развитии государствам как стратегическую экспансию неправильно, подчеркнул премьер на пресс-конференции, состоявшейся по окончании 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.
"Мы сфокусируем наши усилия на том, чтобы хорошо управляться со своими собственными делами", — заявил Ли Кэцян. -0-
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